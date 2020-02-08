Женщины-предприниматели откроют малые предприятия в регионах

"Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане, грузинское представительство Швейцарский офис по сотрудничеству поддержали создание женщинами-предпринимателями 32 предприятий в Товузе, 2-х в Огузе и 3-х в Гедабейе".

Об этом Report сообщила председатель правления Ассоциации Сакина Бабаева.

По словам C.Бабаевой, открытие этих учреждений запланировано на начало марта: "Наша цель - улучшить благосостояние женщин, проживающих в регионах. Среди предприятий - хлебопекарни, кондитерские, а также небольшие рестораны, женские фитнес-клубы и другие".

Напомним, что около 20% зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Азербайджане приходятся на долю женщин. Глава Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова заявила в 2019 году, что за последние 16 лет 4 327 женщин-предпринимателей получили кредиты на 79,1 миллиона манатов. Благодаря льготным кредитам, предоставленным женщинам-предпринимателям, было создано 6 797 новых рабочих мест.