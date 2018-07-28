Замминистра: SOCAR Polymer - крупнейший проект в ненефтяном секторе

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Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ SOCAR Polymer - крупнейший проект, реализуемый в ненефтяном секторе Азербайджана за последние годы.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Ниязи Сафаров на проходящем в Баку мероприятии "Организация стоимостной цепочки - от сырья до конечного продукта".

По его словам, SOCAR Polymer является важным предприятием для создания стоимостной цепочки: "Вокруг SOCAR Polymer планируется создать кластеры, а местные предприятия смогут воспользоваться продукцией SOCAR Polymer".

Говоря о развитии промышленности, замминистра подчеркнул ее исключительную роль в развитии экономики: "В первом полугодии ВВП страны увеличился на 1,3%, ненефтяной сектор - на 2%, ненефтяная промышленность - на 9%. Сейчас в стране имеется 5 индустриальных парков и 4 промышленных квартала".