Volkswagen планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году.

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году.

Как передает Report, об этом в интервью газете Münchner Merkur заявил член правления и ответственный за продажи марки Volkswagen Клаус Цельмер.

"Мы поставили очень четкие цели и временные рамки. Не позднее 2050 года мы достигнем углеродной нейтральности. В Европе мы выйдем из бизнеса по производству автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в период с 2033 по 2035 год, еще немного позже - в США и Китае. В Южной Америке и Африке из-за отсутствия политических и инфраструктурных рамочных условий это займет больше времени", - отметил Цельмер.

Член правления Volkswagen также заметил, что к 2030 году в Европе компания намерена увеличить долю электромобилей до 70 процентов от общего объема продаж.

В марте Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году запустить в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей. Ожидается, что первые два завода начнут работать в Швеции (с 2023 года) и Германии (с 2025-го) с использованием возобновляемых источников энергии.