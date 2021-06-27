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Volkswagen планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания

Volkswagen планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году.
Бизнес
27 июня 2021 г. 08:36
Volkswagen планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году.

Как передает Report, об этом в интервью газете Münchner Merkur заявил член правления и ответственный за продажи марки Volkswagen Клаус Цельмер.

"Мы поставили очень четкие цели и временные рамки. Не позднее 2050 года мы достигнем углеродной нейтральности. В Европе мы выйдем из бизнеса по производству автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в период с 2033 по 2035 год, еще немного позже - в США и Китае. В Южной Америке и Африке из-за отсутствия политических и инфраструктурных рамочных условий это займет больше времени", - отметил Цельмер.

Член правления Volkswagen также заметил, что к 2030 году в Европе компания намерена увеличить долю электромобилей до 70 процентов от общего объема продаж.

В марте Volkswagen объявил, что планирует к 2030 году запустить в Европе сеть из шести заводов по производству батарей для электромобилей. Ожидается, что первые два завода начнут работать в Швеции (с 2023 года) и Германии (с 2025-го) с использованием возобновляемых источников энергии.

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