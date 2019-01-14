Волгоград предложит Азербайджану поставку пластиковых труб

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Предприятие в Волжском запускает новую линию производства пластиковых труб, которая в скором времени будет выставлена на экспорт в Азербайджан и Иран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки на предприятие в Волжском.

Здесь будет запущена новая линия по производству гофрированных труб и ленты для капельного орошения. Объем инвестиций превысит 650 млн рублей (около 16,5 миллиона манат).

Сейчас трубы, колодцы и резервуары, сделанные в Волжском, закупают в соседних регионах: Калмыкии, Астраханской, Саратовской, Самарской, Воронежской областях. Андрей Бочаров, осмотрев производство, предложил выставить продукцию завода на экспорт.

"По итогам сегодняшней поездки будет дано поручение комитету по экономике включить завод в перечень таких предприятий, которым органы власти будут помогать продвигать продукцию за пределы Российской Федерации. Когда здесь будет запущена новая линия производства, стоит предложить эту продукцию нашим зарубежным партнерам, в частности, иранским и азербайджанским", - сказал Бочаров.