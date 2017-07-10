Внешнеторговый оборот Азербайджана увеличился на 10%

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 9,76% - до 8 678,4 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За отчетный период объем операций импорта в годовом сравнении сократился на 15,72% и составил 3 409,7 млн долларов, а операций экспорта увеличился на 36,45%, составив 5 268,8 млн долларов.

В этом году по внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 1 859,1 млн долларов. В аналогичном периоде прошлого года отрицательное сальдо составило 225,8 млн долларов.

Согласно отчету, за 6 месяцев Азербайджан осуществил торговые операции со 171 страной. За этот период в страну импортировано 6 776 наименований товаров, экспортировано 2 350 наименование товаров.