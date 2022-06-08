В Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит

В Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит, организованный Фондом стратегических и социальных исследований "Мармара Групп".

В Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит, организованный Фондом стратегических и социальных исследований "Мармара Групп".

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии принимают участие десятки глав государств и правительств, экономисты, деятели науки и искусства, бизнесмены, общественно-политические деятели, руководители ряда мозговых центров, а также представители международных и региональных организаций.

В ходе саммита будут проведены двусторонние и панельные обсуждения по ряду значимых вопросов.

Азербайджан на саммите представлен делегацией в расширенном составе.