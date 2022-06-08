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В Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит

В Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит В Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит, организованный Фондом стратегических и социальных исследований "Мармара Групп".
Бизнес
8 июня 2022 г. 13:53
В Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит

В Стамбуле начал работу 25-й Евразийский экономический саммит, организованный Фондом стратегических и социальных исследований "Мармара Групп".

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии принимают участие десятки глав государств и правительств, экономисты, деятели науки и искусства, бизнесмены, общественно-политические деятели, руководители ряда мозговых центров, а также представители международных и региональных организаций.

В ходе саммита будут проведены двусторонние и панельные обсуждения по ряду значимых вопросов.

Азербайджан на саммите представлен делегацией в расширенном составе.

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Версия на английском языке Фото25th Eurasian Economic Summit kicks off in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda 25-ci Avrasiya İqtisadi Zirvəsi işə başlayıb

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