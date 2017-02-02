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    В России утвержден новый план приватизации

    Правительство сокращает роль государства в экономике страны

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план приватизации на 2017-2019 гг.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, план предусматривает сокращение в ощутимой степени роли государства в российской экономике.

    Так, согласно плану приватизации, в ближайшие 3 года будет приватизировано около 500 акционерных обществ и около 300 ФГУПов (Федеральных государственных унитарных предприятий).

    Кроме того, приватизации подлежит в соответствии с теми планами, которые имеются, свыше 1 тыс. других объектов государственного имущества.

    Отмечается, что в результате поступления в федеральный бюджет должны составить около 17 млрд руб. или же 283 млн американских долларов три года. 

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