В России утвержден новый план приватизации

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план приватизации на 2017-2019 гг.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, план предусматривает сокращение в ощутимой степени роли государства в российской экономике.

Так, согласно плану приватизации, в ближайшие 3 года будет приватизировано около 500 акционерных обществ и около 300 ФГУПов (Федеральных государственных унитарных предприятий).

Кроме того, приватизации подлежит в соответствии с теми планами, которые имеются, свыше 1 тыс. других объектов государственного имущества.

Отмечается, что в результате поступления в федеральный бюджет должны составить около 17 млрд руб. или же 283 млн американских долларов три года.