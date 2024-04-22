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В первом квартале 16 малых предпринимателей получили сертификат Startap

В первом квартале 16 малых предпринимателей получили сертификат Startap В январе-марте текущего года 26 микро- и малых предпринимателей обратились за сертификатом Startap в Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики.
Бизнес
22 апреля 2024 г. 11:53
В первом квартале 16 малых предпринимателей получили сертификат Startap

В январе-марте текущего года 26 микро- и малых предпринимателей обратились за сертификатом Startap в Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, Экспертным советом принято решение о выдаче сертификата Startap 16 микро- и малым предпринимателям, 11 из которых являются юридическими, 5 - физическими лицами.

В общей сложности, сертификаты Startap выданы 139 субъектам микро- и малого бизнеса. Данный сертификат действителен в течение трех лет со дня выдачи. Для получения дополнительной информации можно перейти по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin I rübündə 16 KOB subyektinə “Startap” şəhadətnaməsi verilib

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