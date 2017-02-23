В Баку прошел итальяно-азербайджанский бизнес-форум

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялся итальяно-азербайджанский бизнес-форум. Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие 20 итальянских компаний. Министр экономического развития Италии Карло Календа, отметив значение сегодняшнего форума, заявил, что сотрудничество развивается в трех направлениях.

По его словам, эти направления охватывают сферу энергетики, импорт итальянских товаров, а также сотрудничество в области промышленности: "Проект Трансадриатического газопровода (TAP) имеет большое значение для сотрудничества в энергетической сфере. В то же время мы в течение длительного времени импортируем большие объемы нефти и нефтепродуктов из Азербайджана".

Коснувшись второго направления сотрудничества, он отметил, что в Баку открыты многочисленные представительства итальянских марок. "Третье направление включает продвижение проектов в области промышленности", - добавил министр.

К. Календа сообщил, что существуют четыре крупных итальянских компаний, желающих сотрудничать с Азербайджаном: "Эти компании готовы инвестировать в страну. Они заняты в сфере металлургии, ореховодства, оборонной промышленности и телекоммуникаций".

Заместитель министра экономики и промышленности Ниязи Сафаров, коснувшись в своем вступлении развития двусторонних отношений, отметил, что итальянский министр высоко оценивает диверсификацию экономики в Азербайджане.

Фото: Фири Салим