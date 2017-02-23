 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку прошел итальяно-азербайджанский бизнес-форум

    На мероприятии приняли участие 20 итальянских компаний

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялся итальяно-азербайджанский бизнес-форум. Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие 20 итальянских компаний. Министр экономического развития Италии Карло Календа, отметив значение сегодняшнего форума, заявил, что сотрудничество развивается в трех направлениях.

    По его словам, эти направления охватывают сферу энергетики, импорт итальянских товаров, а также сотрудничество в области промышленности: "Проект Трансадриатического газопровода (TAP) имеет большое значение для сотрудничества в энергетической сфере. В то же время мы в течение длительного времени импортируем большие объемы нефти и нефтепродуктов из Азербайджана".

    Коснувшись второго направления сотрудничества, он отметил, что в Баку открыты многочисленные представительства итальянских марок. "Третье направление включает продвижение проектов в области промышленности", - добавил министр.

    К. Календа сообщил, что существуют четыре крупных итальянских компаний, желающих сотрудничать с Азербайджаном: "Эти компании готовы инвестировать в страну. Они заняты в сфере металлургии, ореховодства, оборонной промышленности и телекоммуникаций".

    Заместитель министра экономики и промышленности Ниязи Сафаров, коснувшись в своем вступлении развития двусторонних отношений, отметил, что итальянский министр высоко оценивает диверсификацию экономики в Азербайджане.

    Фото: Фири Салим

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi