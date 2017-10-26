В Баку пройдет выставка японских товаров

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Выставка японских товаров пройдет 27-28 октября в Баку. В ней примут участие 200 представителей более 60 компаний.

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель оргкомитета Японской выставки (Japan Expo) Казуясу Ишида.

"В этом году в Азербайджан из Японии приехала группа из 200 человек. На выставке в основном представлены легкая промышленность и косметические компании", - сказал он.

На пресс-конференции было отмечено, что Япония свое первое посольство на Кавказе открыла в Азербайджане. В настоящее время в Японии функционируют посольство Азербайджана и Центр японско-азербайджанской дружбы.

Из Азербайджана в Японию, в основном, экспортируются продовольственные и сельскохозяйственные продукты, а из Японии в Азербайджан преимущественно промышленная продукция.