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В Баку проходит выставка-ярмарка отечественных компаний

В Баку проходит выставка-ярмарка отечественных компаний Сегодня в Baku Crystal Hall начала свою работу выставка по продвижению местных компаний Partners and Business Baku 2022.
Бизнес
16 июня 2022 г. 11:06
В Баку проходит выставка-ярмарка отечественных компаний

Сегодня в Baku Crystal Hall начала свою работу выставка по продвижению местных компаний Partners and Business Baku 2022.

Выставка продлится до 18 июня, сообщает Report.

Согласно информации, на выставке, организованной Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, Государственным агентством по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения, Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и ООО Marsol в партнерстве с Kapital Bank, будут представлены услуги и товары местных компаний, работающих в сфере промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики, текстиля и пр.

Целью выставки, в которой предполагается участие около 200 компаний, является продвижение азербайджанских компаний, расширение возможностей выхода на рынки, развитие бизнес-партнерства между местными компаниями и установление новых связей сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yerli şirkətlərin tanıtım sərgisi keçirilir

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