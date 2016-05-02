В Baku Business Factory организован семинар Growth Hacking - ФОТО

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Baku Business Factory продолжает свою деятельность по повышению знаний молодежи в сфере бизнеса. С этой целью организован семинар Growth Hacking для лиц, желающих заняться бизнесом и создать свой стартап.

Как сообщает Report, основной темой семинара стал Growth Hacking как новое средство маркетинга. Growth Hacking - это тенденция современного маркетинга, позволяющая осуществлять большие работы при маленьком бюджете в различных сферах и пользоваться всеми возможностями цифровой платформы. Growth-хакеры предлагают более дешевые и эффективные пути решения вместо традиционных дорогих маркетинговых средств. Основными средствами являются социальные медиа, вирусный маркетинг и SEO. Основной целью является информирование молодежи, желающей создать свой бизнес, о широких и дешевых возможностях, которые могут предоставить им технологии.

Семинар проведен учредителем и директором Tor Digital Agency и Moblama, соучредителем расположенной в Санкт-Петербурге компании Trace Games Тогрулом Самедовым.

В семинаре, наряду с зарегистрированными в Baku Business Factory стартапами, приняли участие и другие заинтересованные лица.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализадев мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06