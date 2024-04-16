В Азербайджане возврат средств потребителям увеличился в пять раз

В январе-феврале этого года в связи с расторжением заключенных с потребителями договоров, возвратом некачественного товара и другими случаями предприниматели вернули потребителям 149 650 манатов.
Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.
В годовом сравнении этот показатель увеличился до 5 раз.
"Просветительские мероприятия, проводимые Госслужбой для повышения осведомленности субъектов предпринимательства и потребителей об их правах, дают положительный результат", - говорится в сообщении.