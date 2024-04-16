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В Азербайджане возврат средств потребителям увеличился в пять раз

В Азербайджане возврат средств потребителям увеличился в пять раз В январе-феврале этого года в связи с расторжением заключенных с потребителями договоров, возвратом некачественного товара и другими случаями предприниматели вернули потребителям 149 650 манатов.
Бизнес
16 апреля 2024 г. 11:33
В Азербайджане возврат средств потребителям увеличился в пять раз

В январе-феврале этого года в связи с расторжением заключенных с потребителями договоров, возвратом некачественного товара и другими случаями предприниматели вернули потребителям 149 650 манатов.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

В годовом сравнении этот показатель увеличился до 5 раз.

"Просветительские мероприятия, проводимые Госслужбой для повышения осведомленности субъектов предпринимательства и потребителей об их правах, дают положительный результат", - говорится в сообщении.

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