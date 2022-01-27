О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане законодательно ужесточат борьбу с искусственным завышением цен 

В Азербайджане законодательно ужесточат борьбу с искусственным завышением цен  Для внесения в закон понятия «Искусственное завышение цен» и совершенствования способов борьбы с этим планируется внести дополнения в закон «О недобросовестной конкуренции».
Бизнес
27 января 2022 г. 17:11
В Азербайджане законодательно ужесточат борьбу с искусственным завышением цен 
0 : 00
0 : 00

Для внесения в закон понятия «Искусственное завышение цен» и совершенствования способов борьбы с этим планируется внести дополнения в закон «О недобросовестной конкуренции».

Об этом Report сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, в последнее время рост цен на рынке, темпы инфляции вызывают беспокойство: «Даже если рост цен вызывается объективными причинами, находятся спекулянты, которые хотят извлечь выгоду. Исполнительные органы принимают соответствующие меры в борьбе с искусственным завышением цен, которое осуществляется спекулянтами. Вместе с тем следует отметить, что в наших экономических законодательных актах понятие «искусственная цена» не встречается той форме, которая раскрывала бы всю ее сущность, полностью определяла бы пути борьбы с ней в условиях рыночной экономики. В связи с этим, анализируя закон «О недобросовестной конкуренции», мы не исключаем внесение дополнений с целью включения в закон понятия «Искусственное завышение цен» и совершенствования способов борьбы с ним».

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda süni qiymət artımına qarşı mübarizə qanunla tənzimlənə bilər

Другие новости из категории

Азербайджан и Германия подписали новый документ о содействию развитию бизнеса
Азербайджан и Германия подписали новый документ о содействию развитию бизнеса
27 января 2022 г. 17:48
В Азербайджане на аукцион выставят еще 54 госимущества
В Азербайджане на аукцион выставят еще 54 госимущества
27 января 2022 г. 15:03
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
В каком состоянии рынок автопроката в Азербайджане? 
В каком состоянии рынок автопроката в Азербайджане? 
26 января 2022 г. 17:29
В Карабахе могут реализовать очередную инновацию
В Карабахе могут реализовать очередную инновацию
26 января 2022 г. 11:39
Бизнес-миссия предприятий Башкортостана посетит Азербайджан в середине февраля
Бизнес-миссия предприятий Башкортостана посетит Азербайджан в середине февраля
26 января 2022 г. 09:44
Квартальная выручка Microsoft выросла на 20% в годовом исчислении
Квартальная выручка Microsoft выросла на 20% в годовом исчислении
26 января 2022 г. 08:31
В Баку открылся таможенный пассажирский информационный центр
ФотоВ Баку открылся таможенный пассажирский информационный центр
25 января 2022 г. 17:48
Оборот кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос почти вдвое
Оборот кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане вырос почти вдвое
25 января 2022 г. 16:46
Очередное заседание азербайджано-иранской межправкомиссии состоится в марте
Очередное заседание азербайджано-иранской межправкомиссии состоится в марте
25 января 2022 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi