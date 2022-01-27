В Азербайджане законодательно ужесточат борьбу с искусственным завышением цен

Для внесения в закон понятия «Искусственное завышение цен» и совершенствования способов борьбы с этим планируется внести дополнения в закон «О недобросовестной конкуренции».

Для внесения в закон понятия «Искусственное завышение цен» и совершенствования способов борьбы с этим планируется внести дополнения в закон «О недобросовестной конкуренции».

Об этом Report сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, в последнее время рост цен на рынке, темпы инфляции вызывают беспокойство: «Даже если рост цен вызывается объективными причинами, находятся спекулянты, которые хотят извлечь выгоду. Исполнительные органы принимают соответствующие меры в борьбе с искусственным завышением цен, которое осуществляется спекулянтами. Вместе с тем следует отметить, что в наших экономических законодательных актах понятие «искусственная цена» не встречается той форме, которая раскрывала бы всю ее сущность, полностью определяла бы пути борьбы с ней в условиях рыночной экономики. В связи с этим, анализируя закон «О недобросовестной конкуренции», мы не исключаем внесение дополнений с целью включения в закон понятия «Искусственное завышение цен» и совершенствования способов борьбы с ним».