В Азербайджане сократилось количество таможенных деклараций физических лиц

За отчетный период в стране проведено 460 электронных таможенных экспертиз, что в 580 или в 2,3 раза меньше, чем годом ранее

В январе-октябре этого года в Азербайджане физические лица представили 19 918 электронных упрощенных деклараций на товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1 342 608 единиц или в 68,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев количество статистических данных об импортно-экспортных операциях, осуществляемых внешнеторговыми участниками, составило 94 762 единиц. Это на 1 898 единиц или на 2% больше, чем 1 год назад.

За отчетный период в стране проведено 460 электронных таможенных экспертиз, что в 580 или в 2,3 раза меньше, чем годом ранее.