В Азербайджане разработана четырехлетняя стратегия экспорта ненефтяных продуктов

В первом квартале этого года ожидается утверждение стратегии экспорта ненефтяных продуктов Азербайджана на 2023-2026 годы.

В первом квартале этого года ожидается утверждение стратегии экспорта ненефтяных продуктов Азербайджана на 2023-2026 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил советник исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы во время выступления на II Форуме по агробизнесу в Баку.

По его словам, получены заключения от соответствующих структур, проект обсужден с субъектами бизнеса: "В стратегии отражены способы расширения ненефтяного экспорта, вопросы решения проблем экспорта".