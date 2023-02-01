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В Азербайджане разработана четырехлетняя стратегия экспорта ненефтяных продуктов

В Азербайджане разработана четырехлетняя стратегия экспорта ненефтяных продуктов В первом квартале этого года ожидается утверждение стратегии экспорта ненефтяных продуктов Азербайджана на 2023-2026 годы.
Бизнес
1 февраля 2023 г. 17:49
В Азербайджане разработана четырехлетняя стратегия экспорта ненефтяных продуктов

В первом квартале этого года ожидается утверждение стратегии экспорта ненефтяных продуктов Азербайджана на 2023-2026 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил советник исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы во время выступления на II Форуме по агробизнесу в Баку.

По его словам, получены заключения от соответствующих структур, проект обсужден с субъектами бизнеса: "В стратегии отражены способы расширения ненефтяного экспорта, вопросы решения проблем экспорта".

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Версия на английском языке Azerbaijan drafts four-year strategy for export of non-oil products
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dördillik qeyri-neft məhsullarının ixracı strategiyası hazırlanıb

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