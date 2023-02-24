В Азербайджане изменятся методы определения таможенной стоимости

Реформы в сфере таможенной стоимости предотвратят дополнительные расходы и потерю времени предпринимателями.

Реформы в сфере таможенной стоимости предотвратят дополнительные расходы и потерю времени предпринимателями.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики, руководитель рабочей группы "Международная торговля" Эльнур Алиев сказал во время выступления на организованной Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам конференции на тему "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".

"Процесс реформ продолжается, порядок применения методов определения таможенной стоимости будет установлен Кабинетом министров. В настоящее время работы в этом направлении ведутся в рамках рабочей группы "Международная торговля".

В основном мы ждем от реформ верного и своевременного определения таможенной стоимости. Изменения позволят предотвратить дополнительные расходы и потерю времени предпринимателями в случае возникновения спорных моментов в связи с таможенной стоимостью, рационально использовать ресурсы соответствующего госоргана, свести к минимуму контакты между чиновниками и предпринимателями, верно оценивать таможенную стоимость и совершенствовать передовой опыт", - отметил Э.Алиев.