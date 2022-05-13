USAID успешно реализует проекты по развитию женского предпринимательства в Азербайджане

Проекты Агентства США по международному развитию (USAID) по развитию женского предпринимательства в Азербайджане являются очень успешными.

Проекты Агентства США по международному развитию (USAID) по развитию женского предпринимательства в Азербайджане являются очень успешными.

Как передает Report, об этом заявил директор миссии USAID по Азербайджану Джей Сингх на мероприятии Ассоциации Развития женского предпринимательства в Азербайджане.

Он отметил, что 9 из 10 женщин-предпринимательниц, с которыми они работают, добиваются успеха. Так, в том числе во время пандемии, многие женщины в Азербайджане смогли зарабатывать на жизнь благодаря такому сотрудничеству.

По словам директора миссии, USAID готов и далее поддерживать Азербайджан в развитии экономики страны.

"Наше сотрудничество с Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) на очень высоком уровне и мы благодарны за это", - заявил Сингх.