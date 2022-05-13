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USAID успешно реализует проекты по развитию женского предпринимательства в Азербайджане

USAID успешно реализует проекты по развитию женского предпринимательства в Азербайджане Проекты Агентства США по международному развитию (USAID) по развитию женского предпринимательства в Азербайджане являются очень успешными.
Бизнес
13 мая 2022 г. 14:55
USAID успешно реализует проекты по развитию женского предпринимательства в Азербайджане

Проекты Агентства США по международному развитию (USAID) по развитию женского предпринимательства в Азербайджане являются очень успешными.

Как передает Report, об этом заявил директор миссии USAID по Азербайджану Джей Сингх на мероприятии Ассоциации Развития женского предпринимательства в Азербайджане.

Он отметил, что 9 из 10 женщин-предпринимательниц, с которыми они работают, добиваются успеха. Так, в том числе во время пандемии, многие женщины в Азербайджане смогли зарабатывать на жизнь благодаря такому сотрудничеству.

По словам директора миссии, USAID готов и далее поддерживать Азербайджан в развитии экономики страны.

"Наше сотрудничество с Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) на очень высоком уровне и мы благодарны за это", - заявил Сингх.

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Версия на английском языке USAID successfully implements women’s entrepreneurship development projects in Azerbaijan

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