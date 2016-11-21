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    Талех Зиядов: Зона свободной торговли внесет вклад в продвижение бренда Made in Azerbaijan

    Азербайджанский гранат в специальной упаковке можно продавать по 2-5 долларов за килограмм

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Зона свободной торговли на территории ЗАО "Новый морской торговый порт" (Бакинский порт) внесет вклад в продвижение бренда Made in Azerbaijan.

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Бакинского порта Талех Зиядов.

    "Азербайджан экспортирует сырье в зарубежные страны. Хотелось бы, чтобы страна экспортировала эту же продукцию после соответствующей переработки под различными азербайджанскими брендами. Например, азербайджанский гранат можно расфасовать и предлагать на российском рынке уже не по 60 гяпиков, а 2-5 долларов за килограмм. Это создаст условия для продвижения азербайджанских продуктов", - добавил Т.Зиядов.

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