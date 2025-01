SOCAR обсудил укрепление партнерства с Японским банком

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) обсудили вопросы укрепления партнерства.

Как сообщает Report, об этом написал президент SOCAR Ровшан Наджаф на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что провел продуктивную встречу с управляющим директором JBIC Нобумицу Хаяси.

"Обсуждения были направлены на дальнейшее укрепление партнерства между SOCAR и JBIC, была подчеркнута важность Декларации о намерениях по зеленому финансированию, подписанной на СОР29 в Баку. Мы подтвердили приверженность поддержке инновационных "зеленых решений", продвижению проектов в области возобновляемых источников энергии, изучению новых возможностей для бизнеса и обеспечению устойчивого развития в энергетическом секторе", - написал он.