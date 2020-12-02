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SOCAR лидирует по экспортным операциям в ненефтяном секторе

SOCAR лидирует по экспортным операциям в ненефтяном секторе В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ЗАО AzerGold, ООО "Азералюминиум", ОАО "Азерэнержи"
Бизнес
2 декабря 2020 г. 13:25
SOCAR лидирует по экспортным операциям в ненефтяном секторе

Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) вновь возглавило список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, за январь-октябрь 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ЗАО AzerGold, ООО "Азералюминиум", ОАО "Азерэнержи", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн", ТЭС "Азербайджан", Госслужба энергетики Нахчыванской АР и ООО Kaspian Drilinq Kompani Limited.

В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли ООО SOCAR Polymer, местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО Land Lojistic, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Sun Food, ООО Global Trade Group, ООО Fruit Store, ООО Baku Steel Company, ООО Aqrovest и ООО Fruit City Group.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın idarəsi dövlət xətti ilə qeyri-neft ixracında lider olaraq qalır

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