Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Бизнес
    • 16 апреля, 2026
    • 14:50
    Шахин Мустафаев: Накопленные инвестиции России в экономику Азербайджана составили $10,7 млрд

    Российские инвестиции в экономику Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2026 года оцениваются в $10,7 млрд, азербайджанские инвестиции в экономику РФ - $1,2 млрд.

    Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин-Мустафаев в четверг на 24-ом заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии.

    "С удовлетворением отмечаем позитивную динамику инвестиционного взаимодействия. Объем накопленных российских инвестиций в экономику Азербайджана составил $10,7 млрд, включая $2,9 млрд - в ненефтяной сектор", - сказал он.

    По его словам, по состоянию на 1 апреля 2026 года в Азербайджане зарегистрировано более 2 100 коммерческих структур с российским капиталом, свыше 1 400 из которых функционируют: "Они представлены в ключевых секторах экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговлю и сферу услуг".

    Шахин Мустафаев подчеркнул, что в Азербайджане созданы все условия для эффективной и комфортной работы российских инвесторов. "Мы призываем российские компании более активно включиться в реализацию инвестиционных проектов на освобожденных территориях, где действует специальный налоговый режим сроком на 10 лет, включающий освобождение от налога на прибыль, имущества, землю и упрощенного налога, также освобождение от НДС и таможенных пошлин импорта техники, оборудования и сырья, применяются льготы по обязательным соцстрахованиям", - отметил он.

    Вице-премьер подчеркнул, что значительная часть азербайджанских инвестиций осуществлена в сферу туризма РФ, в частности, реализован ряд проектов по созданию современных санаторно-курортных учреждений. Мы призываем российские компании более активно подключаться к реализации инвестиционных проектов на освобождённых территориях".

    Шахин Мустафаев Азербайджано-российские отношения Межправительственная комиссия (МПК)
    Azərbaycan və Rusiyanın qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb
    Russia-Azerbaijan mutual investment nears $12B

