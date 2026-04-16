Шахин Мустафаев: Накопленные инвестиции России в экономику Азербайджана составили $10,7 млрд

Российские инвестиции в экономику Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2026 года оцениваются в $10,7 млрд, азербайджанские инвестиции в экономику РФ - $1,2 млрд.

Как передает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин-Мустафаев в четверг на 24-ом заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии.

"С удовлетворением отмечаем позитивную динамику инвестиционного взаимодействия. Объем накопленных российских инвестиций в экономику Азербайджана составил $10,7 млрд, включая $2,9 млрд - в ненефтяной сектор", - сказал он.

По его словам, по состоянию на 1 апреля 2026 года в Азербайджане зарегистрировано более 2 100 коммерческих структур с российским капиталом, свыше 1 400 из которых функционируют: "Они представлены в ключевых секторах экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговлю и сферу услуг".

Шахин Мустафаев подчеркнул, что в Азербайджане созданы все условия для эффективной и комфортной работы российских инвесторов. "Мы призываем российские компании более активно включиться в реализацию инвестиционных проектов на освобожденных территориях, где действует специальный налоговый режим сроком на 10 лет, включающий освобождение от налога на прибыль, имущества, землю и упрощенного налога, также освобождение от НДС и таможенных пошлин импорта техники, оборудования и сырья, применяются льготы по обязательным соцстрахованиям", - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что значительная часть азербайджанских инвестиций осуществлена в сферу туризма РФ, в частности, реализован ряд проектов по созданию современных санаторно-курортных учреждений.