Семья умершего главы Samsung заплатит рекордную сумму налога на наследство

Она составит 10,7 млрд долларов США

Наследники умершего главы группы компаний Samsung Ли Гон Хи заплатят более 12 трлн вон (10,7 млрд долларов США) в качестве налога на наследство, что является самой крупной подобной выплатой в истории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду представители семьи Ли.

При этом они умолчали, каким образом будут разделены унаследованные акции, что является ключевым моментом в изменении формы собственности крупнейшего южнокорейского конгломерата.

Наследники также сообщили, что пожертвуют 1 трлн вон (900 млн долларов США) и около 23 тыс. произведений искусства, которые оцениваются примерно в 2 трлн вон (1,8 млрд долларов США), на поддержку борьбы с вирусными инфекциями и исследований в области редких детских болезней.

Наследниками Ли Гон Хи являются его вдова Хон Ха Ри, сын Ли Гон Хи и две дочери - Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Самый богатый человек в Республике Корея умер в октябре прошлого года, оставив активы и недвижимость, стоимость которых превышает 25 трлн вон (22,5 млрд долларов США).

Семья Ли Гон Хи выразила намерение выплатить налог на наследство частями: одна шестая будет выплачена до конца апреля, а оставшаяся часть - в течение следующих пяти лет.