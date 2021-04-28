О нас
Report Georgia
Аудио новости

Семья умершего главы Samsung заплатит рекордную сумму налога на наследство

Семья умершего главы Samsung заплатит рекордную сумму налога на наследство Она составит 10,7 млрд долларов США
Бизнес
28 апреля 2021 г. 09:18
Семья умершего главы Samsung заплатит рекордную сумму налога на наследство

Наследники умершего главы группы компаний Samsung Ли Гон Хи заплатят более 12 трлн вон (10,7 млрд долларов США) в качестве налога на наследство, что является самой крупной подобной выплатой в истории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду представители семьи Ли.

При этом они умолчали, каким образом будут разделены унаследованные акции, что является ключевым моментом в изменении формы собственности крупнейшего южнокорейского конгломерата.

Наследники также сообщили, что пожертвуют 1 трлн вон (900 млн долларов США) и около 23 тыс. произведений искусства, которые оцениваются примерно в 2 трлн вон (1,8 млрд долларов США), на поддержку борьбы с вирусными инфекциями и исследований в области редких детских болезней.

Наследниками Ли Гон Хи являются его вдова Хон Ха Ри, сын Ли Гон Хи и две дочери - Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Самый богатый человек в Республике Корея умер в октябре прошлого года, оставив активы и недвижимость, стоимость которых превышает 25 трлн вон (22,5 млрд долларов США).

Семья Ли Гон Хи выразила намерение выплатить налог на наследство частями: одна шестая будет выплачена до конца апреля, а оставшаяся часть - в течение следующих пяти лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Samsung”un mərhum rəhbərinin ailəsi rekord məbləğdə miras vergisi ödəyəcək

Новости партнеров

Самое важное

Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
Президент предупредил реваншистские силы в Армении: Враг будет уничтожен на месте
27 апреля 2021 г. 19:50
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
Президент и первая леди посетили Джебраильский и Зангиланский районы
27 апреля 2021 г. 18:15
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
МИД ответил комиссару Совета Европы по правам человека
27 апреля 2021 г. 14:37
Китай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
ФотоКитай безвозмездно отправил в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины
27 апреля 2021 г. 13:29
Состав ЦИК сформирован заново
Состав ЦИК сформирован заново
27 апреля 2021 г. 12:29
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
Глава Шамкирской ИВ отстранен от должности
27 апреля 2021 г. 11:41
Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram 
Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram 
26 апреля 2021 г. 23:04
Ильхам Алиев: «Мы восстановим все освобожденные территории»
Ильхам Алиев: «Мы восстановим все освобожденные территории»
26 апреля 2021 г. 22:56
Три брата из Агджабеди подорвались на мине, есть погибший
Три брата из Агджабеди подорвались на мине, есть погибший
26 апреля 2021 г. 19:26
Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность
Ильхам Алиев: Азербайджан стремится обеспечить в регионе устойчивый мир и безопасность
26 апреля 2021 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi