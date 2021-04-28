Семья умершего главы Samsung заплатит рекордную сумму налога на наследство

Наследники умершего главы группы компаний Samsung Ли Гон Хи заплатят более 12 трлн вон (10,7 млрд долларов США) в качестве налога на наследство, что является самой крупной подобной выплатой в истории страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду представители семьи Ли.
При этом они умолчали, каким образом будут разделены унаследованные акции, что является ключевым моментом в изменении формы собственности крупнейшего южнокорейского конгломерата.
Наследники также сообщили, что пожертвуют 1 трлн вон (900 млн долларов США) и около 23 тыс. произведений искусства, которые оцениваются примерно в 2 трлн вон (1,8 млрд долларов США), на поддержку борьбы с вирусными инфекциями и исследований в области редких детских болезней.
Наследниками Ли Гон Хи являются его вдова Хон Ха Ри, сын Ли Гон Хи и две дочери - Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Самый богатый человек в Республике Корея умер в октябре прошлого года, оставив активы и недвижимость, стоимость которых превышает 25 трлн вон (22,5 млрд долларов США).
Семья Ли Гон Хи выразила намерение выплатить налог на наследство частями: одна шестая будет выплачена до конца апреля, а оставшаяся часть - в течение следующих пяти лет.