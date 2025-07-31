Азербайджан и Венгрия в сентябре проведут 11-ое заседание межправкомиссии

Министр финансов, сопредседатель азербайджано-венгерской комиссии Сахиль Бабаев обсудил на встрече с послом Венгрии Тамашем Йожефом Торманом вопросы подготовки к очередному заседанию Комиссии.

Очередное, 11-е заседание Азербайджано-венгерской совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет в сентябре этого года в Будапеште.

Как передает Report, подготовка к предстоящей встрече стала темой обсуждения министра финансов Азербайджана, сопредседателя азербайджано-венгерской комиссии Сахиля Бабаева с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Йожефом Торманом.

Бабаев выразил уверенность в том, что заседание будет продуктивным с точки зрения оценки текущего состояния и обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества. Особое внимание, по его словам, будет уделено расширению взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, бизнес, труд и занятость, социальная защита, наука и образование, здравоохранение, культура, туризм, продовольственная безопасность, градостроительство, управление водными ресурсами, работа с диаспорой и других направлениях.

Посол подчеркнул, что стратегическое партнерство Венгрии и Азербайджана основывается на дружественных отношениях и продолжает укрепляться.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних связей, а также вклад совместной комиссии в углубление этого сотрудничества. Стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой в рамках международных организаций и мероприятий.