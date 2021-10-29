О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сафар Мехтиев рассказал о приоритетах деятельности ГТК

Сафар Мехтиев рассказал о приоритетах деятельности ГТК Государственный таможенный комитет Азербайджана придает особое значение международному сотрудничеству и предложениям иностранных бизнесов.
Бизнес
29 октября 2021 г. 14:25
Сафар Мехтиев рассказал о приоритетах деятельности ГТК

Сегодня Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) организовала очередное мероприятие AHK Impulse для компаний-членов.

Как передает Report, на мероприятии в качестве почетного гостя выступил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

Мехтиев проинформировал участников мероприятия о работе, проводимой в направлении совершенствования системы “зеленый коридор” и повышения уровня таможенных услуг, а также подчеркнул важность применения принципа добровольности при уплате таможенных пошлин. Он отметил, что 750 компаний уже подключены к системе “зеленого коридора”, и они составляют около 30% от общего экспорта и 41% импорта.

Также, он подробно рассказал о деятельности Государственного таможенного комитета и работе, проводимой ею в связи с повышением прозрачности, борьбой с теневой экономикой и контрабандой, а также усилением кадрового потенциала на фоне изменяющейся глобальной экономической среды. В частности, он рассказал о работе, проводимой таможенной службой в направлении значительного сокращения объемов физических проверок и повышения эффективности в результате сотрудничества между государственным и частным секторами. Наряду с этим, было сказано о реформах, осуществляемых в Азербайджане в последнее время в фискальной сфере, в том числе об электронных услугах, предоставляемых населению, и о приоритетных целях, определенных в направлении совершенствования данной сферы.

После своего выступления С. Мехтиев ответил на вопросы членов AHK Азербайджан и выразил благодарность палате за возможность прямого диалога с представителями частного сектора.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSəfər Mehdiyev prioritet hədəfləri açıqlayıb

Экслюзивные новости

USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
27 октября 2021 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi