Сафар Мехтиев рассказал о приоритетах деятельности ГТК

Государственный таможенный комитет Азербайджана придает особое значение международному сотрудничеству и предложениям иностранных бизнесов.

Сегодня Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) организовала очередное мероприятие AHK Impulse для компаний-членов.

Как передает Report, на мероприятии в качестве почетного гостя выступил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

Мехтиев проинформировал участников мероприятия о работе, проводимой в направлении совершенствования системы “зеленый коридор” и повышения уровня таможенных услуг, а также подчеркнул важность применения принципа добровольности при уплате таможенных пошлин. Он отметил, что 750 компаний уже подключены к системе “зеленого коридора”, и они составляют около 30% от общего экспорта и 41% импорта.

Также, он подробно рассказал о деятельности Государственного таможенного комитета и работе, проводимой ею в связи с повышением прозрачности, борьбой с теневой экономикой и контрабандой, а также усилением кадрового потенциала на фоне изменяющейся глобальной экономической среды. В частности, он рассказал о работе, проводимой таможенной службой в направлении значительного сокращения объемов физических проверок и повышения эффективности в результате сотрудничества между государственным и частным секторами. Наряду с этим, было сказано о реформах, осуществляемых в Азербайджане в последнее время в фискальной сфере, в том числе об электронных услугах, предоставляемых населению, и о приоритетных целях, определенных в направлении совершенствования данной сферы.

После своего выступления С. Мехтиев ответил на вопросы членов AHK Азербайджан и выразил благодарность палате за возможность прямого диалога с представителями частного сектора.