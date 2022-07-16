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Руководители Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения

Руководители Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения Пандемия коронавируса, проблемы с цепочками поставок и последствия боевых действий России в Украине значительно нарушили функционирование рынков продовольствия, топлива и удобрений.
Бизнес
16 июля 2022 г. 09:51
Руководители Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения

Пандемия коронавируса, проблемы с цепочками поставок и последствия боевых действий России в Украине значительно нарушили функционирование рынков продовольствия, топлива и удобрений.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении глав Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бисли и Всемирной торговой организации (ВТО).

По данным ВПП, 345 млн жителей 82 стран могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Ситуация ухудшилась из-за того, что порядка 25 государств приняли решение ограничить экспорт продовольствия. В результате удобрения за последний год подорожали в два раза.

Главы организаций предлагают следующие меры для недопущения ухудшения кризиса: поддержка сферы торговли и международных поставок продовольствия; неотложная помощь уязвимым слоям населения; расширение производства; вложение средств в сельское хозяйство.

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