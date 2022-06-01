Российские миллиардеры с начала года потеряли 41,48 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 41,48 млрд долларов, а больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось почти на 7,06 млрд.

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 41,48 млрд долларов, а больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось почти на 7,06 млрд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, эти данные включены в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан РФ. Их общее состояние на 1 июня составляло 341,51 млрд долларов.

Самый богатый из них - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала года удалось увеличить состояние - на 3,89 млрд долларов, до 34,7 млрд. Заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который занимает второе место в рейтинге, - на 6,65 млрд долларов, до 25,8 млрд. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел на 4,05 млрд долларов (состояние оценивается в 24 млрд).

Далее идут совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние упало на 5,11 млрд долларов, до 23,7 млрд, Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - 21 млрд, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов - 18,5 млрд и т.д.