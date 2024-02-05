Приватизированы два объекта недвижимости, принадлежащих "Международному банку Азербайджана"

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики провела аукцион по продаже недвижимости, находящейся в распоряжении ОАО "Международный банк Азербайджана".

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики провела аукцион по продаже недвижимости, находящейся в распоряжении ОАО "Международный банк Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, на аукцион выставлены принадлежащее банку нежилое здание и земельный участок площадью 7,2 соток.

Нежилое здание, расположенное по адресу - город Гянджа, Низаминский район, поселок Гюлистан, 29 А, было приватизировано за 27 445 манатов, а земельный участок, расположенный в городе Шеки, на проспекте Мирзы Фатали Ахундова, был продан за 91 000 манатов при стартовой цене 46 500 манатов.