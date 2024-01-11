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​​​​​​​Представительство Lukoil Absheron Exploration объявило о закрытии

​​​​​​​Представительство Lukoil Absheron Exploration объявило о закрытии 16:43 Представительство российской компании Lukoil Absheron Exploration Limited в Азербайджане объявило о закрытии. Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики. Кредиторы могут сообщить о своих треб
Бизнес
11 января 2024 г. 17:14
​​​​​​​Представительство Lukoil Absheron Exploration объявило о закрытии

Представительство российской компании Lukoil Absheron Exploration Limited в Азербайджане объявило о закрытии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Кредиторы могут сообщить о своих требованиях в течение 2 месяцев по адресу, где располагалось представительство - город Баку, Сабаильский район, улица Зейналабдина Тагиева, дом 13.

Представительство Lukoil Absheron Exploration Limited в Азербайджане было зарегистрировано в январе 2022 года по тому же юридическому адресу, что и ЗАО Lukoil Azerbaijan, местное дочернее предприятие российской компании Lukoil.

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