​​​​​​​Представительство Lukoil Absheron Exploration объявило о закрытии

Представительство российской компании Lukoil Absheron Exploration Limited в Азербайджане объявило о закрытии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.
Кредиторы могут сообщить о своих требованиях в течение 2 месяцев по адресу, где располагалось представительство - город Баку, Сабаильский район, улица Зейналабдина Тагиева, дом 13.
Представительство Lukoil Absheron Exploration Limited в Азербайджане было зарегистрировано в январе 2022 года по тому же юридическому адресу, что и ЗАО Lukoil Azerbaijan, местное дочернее предприятие российской компании Lukoil.