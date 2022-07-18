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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 4 раза

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 4 раза В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,836 млрд долларов США.
Бизнес
18 июля 2022 г. 10:53
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось в 4 раза

В январе-июне этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,836 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие 6 месяцев на экспорт пришлось 18,479 млрд долларов США, на импорт - 6,357 млрд долларов США. За последний год экспорт вырос в 2,1 раза, а импорт - на 17,9%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 12,122 млрд долларов США. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Positive balance of Azerbaijan's foreign trade turnover soars
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 4 dəfə artıb

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