Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем вдвое

В январе-октябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 26 182,7 млн долларов США.
Это на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
За первые 10 месяцев этого года в структуре внешней торговли 16 848,9 млрд долларов пришлось на экспорт и 9 333,8 млрд долларов на импорт. За последний год экспорт увеличился на 37,7%, а импорт- на 6,4%.
В конечном итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 7,515 млрд долларов. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.