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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем вдвое

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем вдвое В январе-октябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 26 182,7 миллиона долларов США.
Бизнес
29 ноября 2021 г. 18:19
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем вдвое

В январе-октябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 26 182,7 млн долларов США.

Это на 24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За первые 10 месяцев этого года в структуре внешней торговли 16 848,9 млрд долларов пришлось на экспорт и 9 333,8 млрд долларов на импорт. За последний год экспорт увеличился на 37,7%, а импорт- на 6,4%.

В конечном итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 7,515 млрд долларов. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign trade surplus more than doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 2 dəfədən çox artıb

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