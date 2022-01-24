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Орхан Мамедов: Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов 

Орхан Мамедов: Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов  Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов.
Бизнес
24 января 2022 г. 13:43
Орхан Мамедов: Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов 
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Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

По его словам, выдача служебных паспортов находится в компетенции Министерства иностранных дел: "Этот вопрос может быть поднят перед правительством. Нужно посмотреть, какие привилегии дает служебный паспорт. В целом, этот вопрос регулируется законодательством Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Sahibkarlara xidməti pasportların verilməsi dövlət qarşısında qaldırıla bilər"

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