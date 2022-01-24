Орхан Мамедов: Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов 

Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.
По его словам, выдача служебных паспортов находится в компетенции Министерства иностранных дел: "Этот вопрос может быть поднят перед правительством. Нужно посмотреть, какие привилегии дает служебный паспорт. В целом, этот вопрос регулируется законодательством Азербайджанской Республики".