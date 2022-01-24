Орхан Мамедов: Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов

Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов.

Может быть поднят вопрос выдачи предпринимателям служебных паспортов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

По его словам, выдача служебных паспортов находится в компетенции Министерства иностранных дел: "Этот вопрос может быть поднят перед правительством. Нужно посмотреть, какие привилегии дает служебный паспорт. В целом, этот вопрос регулируется законодательством Азербайджанской Республики".