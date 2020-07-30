Опубликован рейтинг 10 государственных экспортеров Азербайджана

Опубликован рейтинг 10 государственных экспортеров Азербайджана

Обнародован список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе за январь-июнь текущего года.

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Обнародован список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе за январь-июнь текущего года. Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК). Список возглавляет управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). На последующих местах расположились ЗАО AzerGold, ОАО "Азерэнержи", ООО "Азералюминиум", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ТЭС "Азербайджан", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азертютюн", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР и ООО "Сураханский машиностроительный завод". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











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