Обсуждены перспективы сотрудничества между AD Ports и Азербайджаном

Состоялась онлайн-встреча между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и генеральным директором Группы портов Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) (AD Ports) Мохаммедом Джумой Аль-Шамиси.

Состоялась онлайн-встреча между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и генеральным директором Группы портов Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) (AD Ports) Мохаммедом Джумой Аль-Шамиси.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, на встрече было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ развивается по восходящей линии в различных направлениях, в частности, налажены успешные партнерские отношения в торговой, инвестиционной и других сферах. Отмечена важная роль совместных инициатив с обеих сторон в развитии торгово-экономических отношений, и в этой связи положительно оценены усилия AD Ports по налаживанию новых отношений сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между AD Ports и Азербайджаном, транспортно-логистических, бизнес- и инвестиционных возможностях.