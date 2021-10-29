Обсуждается вопрос восстановления исторических произведений и памятников в Карабахе

"Одной из основных задач Центра историко-документальных и исследовательских работ Организации исламского сотрудничества (ОИС) является восстановление исторических произведений и памятников, имеющих отношение к освобожденным территориям Азербайджана. Это в

"Одной из основных задач Центра историко-документальных и исследовательских работ Организации исламского сотрудничества (ОИС) является восстановление исторических произведений и памятников, имеющих отношение к освобожденным территориям Азербайджана. Это включает в себя рукописи, мечети и мосты".

По сообщению Report, об этом заявил глава Центра Махмут Кылыдж, находящийся с визитом в Шуше.

Визит был организован в рамках Азербайджанского инвестиционного и культурного саммита в Баку.

"Глядя на Шушинскую крепость, человека охватывает грусть. Эти земли были отвоеваны солдатами в ходе войны. Да упокоятся души шехидов! Пусть Всевышний ниспошлет исцеления ветеранам. Эти земли наконец-то вернулись к своим истинным хозяевам", - отметил М.Кылыдж.

Напомним, что 27 октября завершился Азербайджанский инвестиционный и культурный саммит, одной из основных целей которого является предоставление молодежи возможности продемонстрировать свои стартап-проекты инвесторам.