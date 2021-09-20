Обновленная Baku Steel Company реализует уникальный проект в регионе

Baku Steel Company уделяет особое внимание модернизации производства, повышению качества выпускаемой продукции и обновлению оборудования. Компания, основным направлением деятельности которой является производство стали, на данный момент имеет две машины н

Baku Steel Company уделяет особое внимание модернизации производства, повышению качества выпускаемой продукции и обновлению оборудования. Компания, основным направлением деятельности которой является производство стали, на данный момент имеет две машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Однако BSC, стремящаяся внести больший вклад в экономику Азербайджана, начала установку более современных МНЛЗ и вакууматора нового, третьего поколения. Запускаемая впервые в регионе, новая производственная линия позволит производить больше продукции более высокого качества в более короткие сроки и с меньшими потерями.

Новую МНЛЗ радиусом 10,25 метра производства известной турецкой компании Demora планируется запустить в ближайшие дни. На этой производственной линии можно будет отливать заготовки квадратного и круглого профиля как стандартной длины, так и согласно требованиям заказчика, в зависимости от марки стали.

С помощью новой линии будет производиться отливка круглых заготовок (ø130÷250 мм) закрытой струей и с электромагнитным перемешиванием. Использование вакууматора по очищению стали от неметаллических включений даст производству более высококачественные стали для таких отраслей, как машиностроение, военно- оборонная промышленность, авиация и т. д. Все эти легированные стали, в основном, будут экспортироваться в зарубежье. Новая машина также позволит отливать трубные заготовки более высокой плотности, что, в свою очередь, позволит изготавливать трубы, устойчивые к высокому давлению на глубине, в частности, используемые в нефтедобывающей отрасли.

На днях BSC произвела первую экспериментальную плавку по классу коррозионно-стойких сталей, как 13ХМФА. Все химико-металлографические анализы соответствуют требованием соответствующих стандартов. Из этих заготовок будут произведены коррозионно-стойкие трубы под заказ для Российских нефтегазодобывающих компаний.

Следует отметить, что ООО Baku Steel Companya, начавшая свою деятельность в 2001 году, является крупнейшей частной металлургической компанией на Южном Кавказе. В настоящее время BSC имеет 2 плавильных цеха с одной 60-тонной и одной 30-тонной электродуговыми печами, 3 сортовые прокатные линии, одну прокатную линию по производству бесшовных труб, одну прокатную линию по производству спирально-шовных труб, один мини-завод по производству фасонного литья и один кислородный завод.

Baku Steel Company производит высококачественную арматуру, катанку (проволоку), заготовки квадратного и круглого сечения, квадратные и круглые прутки, бесшовные и спирально-шовные трубы, а также фасонное литье различной формы. Выпускаются также швеллеры, уголки и двутавры. Продукция BSC, отвечающая требованиям множества сертификатов соответствия, включая ISO 9001:2015, пользуется большим внутренним спросом, а также экспортируется в Россию, Грузию, Казахстан, Турцию и другие страны.

В целом, за короткий срок после смены руководства «Baku Steel Company» в феврале 2021 года компании удалось совершить серьезный поворот в своей деятельности и достичь грандиозных успехов.