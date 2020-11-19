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Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, а в рейтинге Forbes занял четвертое место
Бизнес
19 ноября 2020 г. 11:13
Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск обогнал основателя и главы Facebook Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров как Forbes, так и Bloomberg.

Как передает Report со ссылкой на РБК, Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, на 19 ноября его состояние составило 120 млрд долларов США, а Цукерберга — 103 млрд долларов США. Первое место принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу (183 млрд долларов США), на второй строчке рейтинга с состоянием 128 млрд долларов США — основатель Microsoft Билл Гейтс.

В рейтинге миллиардеров журнала Forbes, также рассчитываемом в реальном времени, по состоянию на 19 ноября Маск (105,4 млрд долларов США) обошел Цукерберга (99,9 млрд долларов США) и занял четвертое место. В этом рейтинге также лидирует Безос (182,4 млрд долларов США), на втором месте находится глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (139 млрд долларов США), а на третьем — Гейтс (118,6 млрд долларов США).

Маску принадлежит 21% акций Tesla. По данным Forbes, с начала года их стоимость выросла более чем на 460%, что существенно увеличило состояние бизнесмена. Так, за восемь месяцев, с 18 марта, оно выросло почти на 76 млрд долларов США, сообщило издание.

Сейчас стоимость акций Tesla растет на фоне новости о том, что до конца года они войдут в индекс S&P 500.

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Версия на азербайджанском языке Mask milyarderlərin reytinqində Zukerberqi üstələdi

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