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Предприниматели получили 4,7 млн манатов компенсации за ущерб в период Отечественной войны

Предприниматели получили 4,7 млн манатов компенсации за ущерб в период Отечественной войны По ущербу, нанесенному в период Отечественной войны 294 субъектам предпринимательства, обеспечена выплата компенсации в размере около 4,7 млн манатов.
Бизнес
24 января 2022 г. 14:01
Предприниматели получили 4,7 млн манатов компенсации за ущерб в период Отечественной войны

По ущербу, нанесенному в период Отечественной войны 294 субъектам предпринимательства, обеспечена выплата компенсации в размере около 4,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

О.Мамедов подчеркнул, что процесс оценки ущерба, нанесенного предпринимателям во время 44-дневной Отечественной войны, был возложен на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса.

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Версия на английском языке Nearly AZN 5M paid in compensation to entrepreneurs for damage caused by patriotic war
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində sahibkarlara dəyən zərərin 4,7 mln manatı kompensasiya edilib

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