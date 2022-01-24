Предприниматели получили 4,7 млн манатов компенсации за ущерб в период Отечественной войны

По ущербу, нанесенному в период Отечественной войны 294 субъектам предпринимательства, обеспечена выплата компенсации в размере около 4,7 млн манатов.

По ущербу, нанесенному в период Отечественной войны 294 субъектам предпринимательства, обеспечена выплата компенсации в размере около 4,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

О.Мамедов подчеркнул, что процесс оценки ущерба, нанесенного предпринимателям во время 44-дневной Отечественной войны, был возложен на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса.