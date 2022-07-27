Итальянский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Samsung

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало предварительное расследование в отношении компании Samsung Electronics Italia S.p.A, которая подозревается в "вводящем в заблуждение и агрессивном поведении".

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало предварительное расследование в отношении компании Samsung Electronics Italia S.p.A, которая подозревается в "вводящем в заблуждение и агрессивном поведении".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении антимонопольного управления.

Регулятор обратил внимание на коммерческие "акции, предлагающие возможность сдать старый мобильный телефон по выгодной цене при покупке нового". Однако, считает AGCM, при этом "не хватает надлежащей и четкой информации", без которой "потребитель не сможет понять", что это сложный процесс продажи бывшего в употреблении товара и что указанная цена является лишь приблизительной.

Расследование регулятора затронет также предприятия Opia Ltd и World Business S.r.l. Отмечается, что днем ранее сотрудники AGCM и Финансовой гвардии Италии (силового подразделения Минэкономики) провели инспекцию в офисах компаний.