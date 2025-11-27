Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Иордания готова усилить инвестиции в Азербайджане и ждет взаимных шагов

    Бизнес
    • 27 ноября, 2025
    • 13:58
    Иордания готова усилить инвестиции в Азербайджане и ждет взаимных шагов

    Иордания рассчитывает уже в следующем году запустить прямой авиарейс из Баку в Амман.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда на пресс-конференции по итогам четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией, состоявшегося в Баку.

    "Надеемся, что уже в следующем году сможем открыть прямой авиарейс, который придаст значительный импульс торговым отношениям и другим направлениям взаимодействия. Мы говорили об энергетике, цифровизации, ИКТ. Азербайджан добился значительных успехов в этой области, как и Иордания, и я убежден, что нам необходимо начать совместную работу", - добавил он.

    По его словам, в ходе заседания были обсуждены широкие возможности, которые открываются в странах СНГ и на Ближнем Востоке.

    "Мы стремились определить, как наши страны могут совместно работать, чтобы воспользоваться этими возможностями. Также обсуждали инвестиции - как можно расширить иорданские инвестиции в Азербайджане и, в свою очередь, азербайджанские инвестиции в Иордании. Надеемся, что нам удастся реализовать совместные проекты и развивать партнерство всеми возможными способами", - отметил министр.

    Я. Аль-Куда подчеркнул, что туризм также остается ключевой и перспективной сферой сотрудничества.

    Азербайджан Иордания Яруб Аль-Куда
    İordaniya Azərbaycana investisiyaları artırmağa hazırdır
    Jordan ready to boost investments in Azerbaijan, looking for reciprocal steps

    Последние новости

    15:01
    Фото

    В Зангезурском национальном парке замечена самка леопарда с 2 детенышами

    Экология
    14:57

    BP огласила планы по освоению месторождения "Карабах"

    Энергетика
    14:56

    Задержанный на грузинской таможне водитель: Подобные проблемы возникают регулярно

    В регионе
    14:53

    Глава МИД Турции обсудит в Берлине ситуацию в Украине и секторе Газа

    Другие страны
    14:47

    Азербайджан возобновил поставки перца в Грузию

    Бизнес
    14:44

    Казахстан усиливает сотрудничество с Туркменистаном в сфере борьбы с преступностью

    Другие страны
    14:35

    Армения и Израиль обсудили ситуацию на Южном Кавказе

    Другие страны
    14:34

    Пашинян: Армения отправит в Казахстан бизнес-миссию

    В регионе
    14:17

    Задержан подозреваемый в кражах 10 тыс. манатов из магазинов поселка Сарай

    Происшествия
    Лента новостей