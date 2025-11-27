Иордания готова усилить инвестиции в Азербайджане и ждет взаимных шагов

Иордания рассчитывает уже в следующем году запустить прямой авиарейс из Баку в Амман.

Как сообщает Report, об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда на пресс-конференции по итогам четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией, состоявшегося в Баку.

"Надеемся, что уже в следующем году сможем открыть прямой авиарейс, который придаст значительный импульс торговым отношениям и другим направлениям взаимодействия. Мы говорили об энергетике, цифровизации, ИКТ. Азербайджан добился значительных успехов в этой области, как и Иордания, и я убежден, что нам необходимо начать совместную работу", - добавил он.

По его словам, в ходе заседания были обсуждены широкие возможности, которые открываются в странах СНГ и на Ближнем Востоке.

"Мы стремились определить, как наши страны могут совместно работать, чтобы воспользоваться этими возможностями. Также обсуждали инвестиции - как можно расширить иорданские инвестиции в Азербайджане и, в свою очередь, азербайджанские инвестиции в Иордании. Надеемся, что нам удастся реализовать совместные проекты и развивать партнерство всеми возможными способами", - отметил министр.

Я. Аль-Куда подчеркнул, что туризм также остается ключевой и перспективной сферой сотрудничества.