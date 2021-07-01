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Ильхам Алиев: Алятская СЭЗ будет готова принять инвесторов в следующем году

Ильхам Алиев: Алятская СЭЗ будет готова принять инвесторов в следующем году "Таким образом, через год – в июле следующего года зона будет готова принять инвесторов".
Бизнес
1 июля 2021 г. 14:48
Ильхам Алиев: Алятская СЭЗ будет готова принять инвесторов в следующем году

"Таким образом, через год – в июле следующего года зона будет готова принять инвесторов".

Как сообщает Report, об этом после участия в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению

"Уверен, что мы увидим, как приведенная здесь картина найдет отражение в жизни, так как на сегодняшний день все наши инициативы, все планы нашли отражение в жизни. Не было инициативы, не превратившейся в реальность. Самые сложные, транснациональные, реализованные нами в крайне сложной геополитической ситуации проекты успешно завершились. Нет необходимости перечислять их, каждому понятно, о чем идет речь. Поэтому уверен, что создание данной зоны станет очередным шагом к успеху", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "Alat Free Economic Zone will be ready to receive investors next year"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ələt Azad İqtisadi Zonası gələn il investorları qəbul etməyə hazır olacaq"

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