Мировой лидер по производству химпродукции планирует расширить свою деятельность в Азербайджане - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Обязательным условием для бизнес-среды является наличие достойной инфраструктуры. В связи с этим в Азербайджане были предприняты очень серьезные шаги для улучшения бизнес-среды. Об этом свидетельствует тот факт, что Азербайджан вошел в десятку самых реформаторских стран в рамках программы Doing Business Всемирного банка, и, поднявшись на 32 ступени, в настоящее время занимает 25–ое место в рейтинге. Конечно, это играет и будет играть позитивную роль в привлечении инвестиций в Азербайджан. Все ведущие международные финансовые институты высоко оценивают деятельность Азербайджана в этой области. В итоге на рынок Азербайджана вошли такие иностранные компании, как международная швейцарская химическая компания SIKA.

SIKA была основана в 1910 году, сейчас более 200 фабрик действуют в 104 странах мира. Компания вошла на азербайджанский рынок 14 лет назад, в 2018 году зарегистрировала в Сумгайытском химико-промышленном парке завод строительных химикатов.

Генеральный директор завода Адам Яйла рассказал Report о деятельности завода: "Мы стараемся предоставлять все необходимые услуги в строительной отрасли, начиная от закладки фундамента здания. С момента основания в Швейцарии в 1910 году основной задачей компании была деятельность в области гидроизоляционных систем. Впоследствии, в результате технологического развития, она начала действовать в нескольких областях. Наша стратегия предусматривает ускоренное расширение на развивающихся рынках. На быстро развивающихся рынках наблюдаются рост урбанизации и развитие мегаполисов. Это, в свою очередь, приводит к увеличению спроса на высококачественные строительные материалы, обеспечивающие безопасность, устойчивость к землетрясениям и пожарам. Среди них стоит выделить герметизацию конструкции здания, твердый бетон".

По его словам, SIKA занимает лидирующие позиции в строительном секторе и автомобильной промышленности по разработке и производству химической продукции для склейки, амортизации, укрепления и защиты конструкций: "В производстве более 50% автомобилей по всему миру используется продукция SIKA. В то же время, благодаря производимым компанией жидким добавкам в бетон, ежегодно экономится более 25 млн литров воды".

Кроме того, Яйла отметил, что более 30% используемых в интерьере автомобилей шумоизоляционных материалов являются продуктами SIKA.

Он рассказал, что компания инвестировала 5 млн манатов в Сумгайытском химико-промышленном парке: "В настоящее время SIKA занимает 15% строительного рынка Азербайджана. Мы стараемся увеличить долю на рынке. В настоящее время на принадлежащем компании заводе работают 26 человек, в будущем планируется увеличить количество сотрудников до 44. В то же время мы опять будем инвестировать в страну. Мы импортируем часть сырья, необходимого в строительстве, но в будущем хотим производить его в Азербайджане".

Рассказывая об экспортном потенциале компаний, Яйла отметил, что Азербайджан является страной с транзитными возможностями: "Поэтому наша цель - экспорт в страны региона. Грузия, Узбекистан и Туркменистан входят в число этих стран. Мы хотим экспортировать производимую в Азербайджане продукцию в эти страны. В ближайшее время мы займемся этим направлением. Хочу добавить, что наша продукция продается под брендом "Made in Azerbaijan".

Говоря о бизнес-среде в Азербайджане, он отметил, что в результате государственной политики созданы условия, соответствующие европейским стандартам: "Создана Ассоциация производителей строительных материалов. Я верю, что мы увидим больше позитивных изменений на строительном рынке в ближайшем будущем".

В настоящее время в Азербайджане действуют 60 компаний с швейцарским капиталом. Азербайджан сотрудничает с швейцарскими компаниями SECO и SDC в банковской и финансовой сферах. В рамках сотрудничества реализуется 38 проектов с SECO и 16 проектов с SDC. Азербайджан инвестировал 1,2 млрд долларов в Швейцарию, а Швейцария вложила 844 млн долларов в Азербайджан.

Фото: Эльчин Агаев, Видео: Вугар Ханларов