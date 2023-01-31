Госслужба: Цель мониторингов не в том, чтобы заставить предпринимателя снизить цену

Целью мониторингов, проводимых Государственной службой по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики, не является принуждение предпринимателей к снижению цен.

Целью мониторингов, проводимых Государственной службой по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики, не является принуждение предпринимателей к снижению цен.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал глава службы Мамед Аббасбейли.

Он отметил, что Государственная служба проводит еженедельные и ежедневные мониторинги основных продуктов питания и основных строительных товаров как в обычные дни, так и в праздники:

"Цель проведения мониторинга не в том, чтобы принудить предпринимателя снизить цену. У нас нет таких полномочий, и идти на такой шаг нелогично. Потому что в мировой практике принято, что принудительное вмешательство государства может иметь негативные последствия. Сегодня мы работаем над формированием среды свободного предпринимательства".