    Глава азербайджанской общины в США избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палаты

    Бизнес
    • 21 ноября, 2025
    • 00:05
    Глава азербайджанской общины в США избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палаты

    Руководитель Азербайджанской общины Флориды Эсмира Байрамова избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палаты.

    Как сообщает американское бюро Report, она была выдвинута на эту должность руководством организации на основании оцени итогов ее деятельности в палате на протяжении года членства.

    Э. Байрамова отметила, что нацелена на укрепление сотрудничества между Турцией и Азербайджаном путем реализации новых инициатив, объединяющих бизнес и общественную деятельность общин представителей двух братских стран в США.

    "Цель - объединить азербайджанских и турецких предпринимателей под эгидой палаты, налаживать новые партнерские связи в сферах бизнеса и технологий, поддерживать организацию культурных и общественных мероприятий и строить устойчивые мосты между двумя общинами в США, прежде всего во Флориде", - заявила она.

    Отметим, что Южная турецко-американская торговая палата является платформой для обмена идеями, стратегиями и опытом между бизнесменами. Цель палаты - способствовать укреплению партнерских отношений между членами организации в США и за рубежом, развитию обмена информацией, продвижению деловых возможностей.

    Эсмира Байрамова является выпускницей Бизнес-школы Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и в настоящее время продолжает обучение в Кембриджском университете. Она работает в должности старшего инженер-менеджера в американской компании "Космические технологии и искусственный интеллект". С 2015 года является учредителем и руководителем Азербайджанской общины Флориды.

