О нас
Report Georgia

Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира Первые места в списке заняли бренды Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook
Бизнес
29 июля 2020 г. 11:31
Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира

Стоимость бренда американской корпорации Netflix, предоставляющей услуги потокового вещания, за год выросла на 72% и составила $26,7 млрд. Как сообщает Report  со ссылкой на ТАСС, такая оценка приводится в опубликованном журналом Forbes рейтинге самых дорогих брендов мира.

На первых местах списка, как и годом ранее, расположились соответственно бренды Apple стоимостью $241,2 млрд, Google ($207,5 млрд), Microsoft ($162,9 млрд), Amazon ($135,4 млрд) и Facebook ($70,3 млрд). Следом идут Coca-Cola, Disney, Samsung, Louis Vuitton и McDonald's. Годом ранее в десятку лидеров также входила марка Toyota, однако в этом году, потеряв 7% стоимости, она заняла только 11 место. Louis Vuitton, ранее не входивший в десятку самых дорогих брендов, подорожал на 20%, заняв таким образом девятую строчку.

Из десятки лидеров только Facebook и Samsung потеряли в стоимости 21% и 5% соответственно, остальные марки стали дороже. Netflix, показавший за год самый большой рост в 72%, расположился на 26 месте. Также в стоимости значительно прибавили Chanel (рост на 42%), Amazon (40%), Microsoft (30%), Paypal (24%).

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов составила $2,54 трлн. Более 50 из них принадлежат американским компаниям, 10 брендов - из Германии, девять - из Франции, на Японию и Швейцарию приходятся шесть и пять соответственно. Наиболее представлены в перечне марки технологических компаний: в списке их 20. 14 брендов принадлежат фирмам финансовых услуг, 11 - автомобильного сектора, восемь - сфере продаж.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Forbes’ 2020 most valuable brands list

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем
13 июля 2020 г. 14:36
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
Профессор: Для точной диагностики COVID-19 лучше сдать три вида анализов - ИНТЕРВЬЮ
13 июля 2020 г. 10:57

Последние новости

12:46
Число смертей от коронавируса в Армении достигло 948 В регионе
12:35
Массовое производство вакцины от коронавируса может начаться в конце этого года Здоровье
12:33
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии модульной больницы в Исмаиллы Здоровье
12:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Исмаиллы Инфраструктура
12:31
​Азербайджанская нефть выросла в цене Энергетика
12:18
ФотоИльхам Алиев заложил фундамент Центра творчества, выставки и продажи "Дом DOST" в Исмаиллы Внутренняя политика
12:09
​​​​​​​Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Исмаиллы Внутренняя политика
12:03
В Госфонд соцзащиты населения назначен глава-пресс-службы Социальная защита
12:00
Ученые: Предок вызвавшего пандемию коронавируса появился в Китае 40–70 лет назад Здоровье
12:00
Солдат ГПС погиб в результате несчастного случая Происшествия
11:49
На TAP завершены сварочные работы Энергетика
11:48
ОАЭ уведомили о сокращении поставок нефти в сентябре в рамках ОПЕК+ Энергетика
11:40
Хабиб Нурмагомедов приступил к тренировкам  Индивидуальные
11:39
Азербайджанский фильм включен в конкурс Венецианского кинофестиваля Искусство
11:33
В БВШН провели Виртуальный день выпускника Наука и образование
Вся новостная лента