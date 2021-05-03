Европейская оценка бизнес-климата Азербайджана

​​​​​​​Возвращение освобожденных от почти 30-летней оккупации земель в хозяйственный оборот страны, открывает для Азербайджана большие возможности для привлечения инвестиций

Возвращение освобожденных от почти 30-летней оккупации земель в хозяйственный оборот страны, открывает для Азербайджана большие возможности для привлечения инвестиций на восстановление этих территорий. Это, в свою очередь, может стать мощным стимулом для быстрого развития национальной экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Объем работ огромный, территория более 10 тыс. квадратных километров освобождена. Для всех друзей Азербайджана хватит фронта работы", - подчеркнул Ильхам Алиев. "Мы будем привлекать компании из дружественных стран. Они уже и сами могут проявлять интерес, потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ".

По словам президента, уже есть заявки на предоставление услуг по планированию городов, строительству объектов, в том числе инфраструктурных - дорог, мостов.

Национальные эксперты сходятся во мнении, что с восстановлением инфраструктуры (транспортных и коммунальных коммуникаций) на освобожденных территориях, у страны появляется уникальная возможность сделать экономический рывок в ближайшей декаде.

Привлечение инвестиций требует от правительства проведения, а именно, продолжения начатых реформ в части создания бизнес ориентированной среды.

За последние годы проделана большая работа по увеличению прозрачности государственных процедур, выходу бизнеса из теневой экономики, расширению электронных услуг и созданию привлекательной налоговой системы для иностранных и отечественных инвесторов и т.д. Реформы направлены на диверсификацию местной экономики путем развития ненефтегазового сектора и укрепления малых и средних предприятий (МСП).

Неслучайно в отчете Doing Business-2019, Азербайджан был включен в список 10 самых реформистских стран мира. Поднявшись на 32 позиции по сравнению с предыдущим годом, страна заняла 25-е место среди 190 стран.

А что думают сами представители бизнеса? Достаточно информативным и полезным в этом плане является опубликованный в этом году 5-ый отчет о бизнес-климате в Азербайджане на 2020 год , подготовленный европейско-азербайджанским бизнес-форумом. Отчет основан на опросе около 400 европейских компаний, работающих в Азербайджане, а также британских компаний и азербайджанских предпринимателей, у которых бизнес-операции в основном связаны с Европой. Они представляют собой крупную группу инвесторов в Азербайджане и большинство из них являются малыми и средними предприятиями, работающими в ненефтегазовом секторе, что имеет стратегическое значение для диверсификации национальной экономики.

Более 80% компаний заявили о намерении вновь выбрать нашу страну для экономической деятельности.

Согласно отчету, бизнес-структуры высоко оценили "предсказуемость экономической политики" правительства, что приобретает особую важность в период неопределенностей и глобальных экономических потрясений, с которыми столкнулся мир во время пандемии короновируса. Так, 75% европейских компаний заявили, что полностью удовлетворены мерами государственной поддержки, предпринятыми для минимизации последствий пандемии.

Европейский бизнес высоко оценил последние изменения, внесенные в налоговое законодательство, и ожидает позитивные изменения в этом направлении после передачи налоговой службы в ведение Министерства экономики. В частности, положительная оценка была дана как налоговым льготам, так и внедрению в налоговой системе электронных процедур.

Отчет отмечает, что в 2020 году деловая среда в Азербайджане значительно изменилась и на это повлияли как глобальные, так и местные факторы как пандемия коронавируса, так и военные операции в Нагорном Карабахе.

Несмотря на новые вызовы, доверие европейских компаний к экономике Азербайджана сохраняется. Как и в предыдущие годы, бизнес дал "самую высокую оценку политической и социальной стабильности в Азербайджане" среди всех индикаторов. "Показатель в течение нескольких лет остается на вершине в отчетах ЕС по деловому климату. Это подтверждает достаточно высокий уровень доверия компаний к политике азербайджанского правительства", - говорится в отчете.

В 2020 году карантинный режим и связанные с ним меры стали дополнительным катализатором для продвижения дигитализации государственного сектора, в том числе в отношении налогообложения. Европейские компании подтвердили, что возможность использования налоговой декларации в режиме онлайн повышает эффективность процедур отчетности по времени. Компании считают, что дальнейшее расширение дигитализации в системе налогообложения и ее использование большим количеством местных компаний уменьшит "теневую экономику" и улучшит деловой климат в Азербайджане.

По сравнению с 2019 годом компании также отмечают положительную динамику в таких сферах как "инфраструктура" и "таможенные тарифы", и обращают внимание на необходимость реформ в сторону обеспечения доступа к финансам, повышения прозрачности в государственных закупках и искоренения коррупции.

Несмотря на некоторые сложности, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы, большинство из них сохраняет оптимизм в отношении своего будущего в Азербайджане. Так, почти 50% опрошенных компаний планируют расширить свой бизнес в стране в ближайшие несколько лет, а 25% компаний планируют продолжить свою деятельность в пределах имеющихся мощностей.

Европейские компании также убеждены в том, что восстановление Азербайджаном государственного контроля над освобожденными территориями имеет неоспоримое значение как для населения, так и для экономики страны. В частности, они обращают внимание на необходимость углубления экономических реформ в Азербайджане с целью привлечения инвестиций для восстановления экономики освобожденных землях. Сами компании заинтересован в новых проектах и инвестиционных возможностях в таких сферах как сельское хозяйство, строительство гражданских и промышленных объектов, внедрение информационно-коммуникационных технологий, восстановление дорожной инфраструктуры и т. д.