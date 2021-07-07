Эмин Гусейнов: Бизнесмены уже обращаются по поводу промпарка в Агдаме - ЭКСКЛЮЗИВ

Государство планирует реализовать много проектов в рамках Генерального плана города Агдам.

Государство планирует реализовать много проектов в рамках Генерального плана города Агдам.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report рассказал специальный представитель президента в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

По словам Гусейнова, очевидно участие частного сектора не только в проектах госзаказа, но и в создании промышленного парка: "В связи с этим Министерство экономики уже принимает обращения предпринимателей".

Отметим, что 28 мая этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О создании Агдамского промышленного парка".

Благоприятное географическое положение, возможности социально-экономического развития, наличие важного логистического потенциала освобожденного от оккупации Агдамского района обуславливают необходимость создания в районе промышленного парка с современной инфраструктурой.

В целях организации деятельности Агдамского промпарка и создания на его территории инфраструктуры (электро-и теплоэнергия, газ, вода, канализация, связь, транспорт, противопожарная защита, объекты производственной, административной, социальной и другой инфраструктуры) в госбюджете на 2021 год Министерству экономики первоначально было выделено 500 тыс. манатов за счет средств, предусмотренных на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Для деятельности Агдамского промышленного парка Кабинет министров выделил 190 гектаров земли вблизи освобожденного города Агдам.