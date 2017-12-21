EBRD выделил первый кредит в азербайджанских манатах

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил свой первый корпоративный кредит в местной валюте (манат) для компании METAK, производителя пластиковых труб, фитингов, контейнеров и пресс-форм и поставщика стальных труб и их элементов.

Как сообщает Report, сумма кредита составляет около 8 млн в эквиваленте евро. Сообщается, что это финансирование будет играть важную роль в реализации планов компании по расширению.

"Кредит, выделенный EBRD, будет способствовать расширению деятельности METAK в соответствии с требованиями рынка. Инвестиции укрепят позиции компании и повысят ее конкурентоспособность. METAK планирует увеличить производственные мощности за счет расширения своей деятельности в Сумгайыте и Балаханах, включая строительство новых производственных предприятий", - сообщили в банке.

Это первая сделка после подписания в октябре 2017 года между EBRD и Центробанком Азербайджана меморандума о взаимопонимании по предоставлению кредитов малым и средним предпринимателям в национальной валюте за счет возможностей EBRD.

Отметим, что METAK основан в 1997 году.

До настоящего времени EBRD инвестировал 2,8 млрд долларов в 163 проекта в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах в Азербайджане, что равно 58% общего объема инвестиций в частный сектор.