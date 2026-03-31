Джаббаров: Азербайджан и Китай обсудили возможности создания совместного инвестфонда
Бизнес
- 31 марта, 2026
- 14:37
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что Баку и Пекин обсудили инициативы по диверсификации экономических связей.
Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.
Обсуждения состоялись на встрече министра Джаббарова с заместителем главного исполнительного директора китайского Фонда Шелкового пути, членом Инвестиционного комитета Си Синьбо.
"Мы рассмотрели возможности создания совместного инвестиционного фонда между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Фондом Шелкового пути, реализации потенциальных инвестиционных проектов и расширения механизмов финансирования", - подчеркнул министр.
15:14
Тренинги по работе с обновленной платформой "Электронный суд" стартуют сегодняПроисшествия
15:10
Пашинян обсудил с новым главой миссии ЕС в Армении мирный процесс с АзербайджаномВ регионе
15:02
Маджид Аль-Ансари: Во время атак на Катар Иран нарушил множество "красных линий"Другие страны
14:55
Израильские ВВС нанесли удары по производственным площадкам в ИранеДругие страны
14:53
ЕС вновь подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета УкраиныДругие страны
14:37
Бахрейн заявил о перехвате 182 ракет и 400 БПЛА с начала эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
14:37
Фото
Джаббаров: Азербайджан и Китай обсудили возможности создания совместного инвестфондаБизнес
14:37
Страны ОТГ готовят к запуску совместный спутник формата CubeSatИКТ
14:36