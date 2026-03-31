    Джаббаров: Азербайджан и Китай обсудили возможности создания совместного инвестфонда

    Джаббаров: Азербайджан и Китай обсудили возможности создания совместного инвестфонда

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что Баку и Пекин обсудили инициативы по диверсификации экономических связей.

    Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

    Обсуждения состоялись на встрече министра Джаббарова с заместителем главного исполнительного директора китайского Фонда Шелкового пути, членом Инвестиционного комитета Си Синьбо.

    "Мы рассмотрели возможности создания совместного инвестиционного фонда между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Фондом Шелкового пути, реализации потенциальных инвестиционных проектов и расширения механизмов финансирования", - подчеркнул министр.

    Азербайджан Китай Инвестиционное сотрудничество Микаил Джаббаров Си Синьбо Фонд Шелкового пути
    Azərbaycan və Çin iqtisadi əlaqələrinin şaxələndirilməsini müzakirə ediblər
    Azerbaijan, China discuss diversification of economic ties

    Джаббаров: Азербайджан и Китай обсудили возможности создания совместного инвестфонда

