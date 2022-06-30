Более 30 компаниям предложили приватизировать "Бакинскую обувную фабрику"

ОАО "Бакинская обувная фабрика", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", будет приватизировано путем проведения инвестиционного конкурса.

ОАО "Бакинская обувная фабрика", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", будет приватизировано путем проведения инвестиционного конкурса.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики Эльмар Ягубов.

По его словам, создана комиссия по приватизации предприятия.

"29 октября прошлого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, в котором объявил о приватизации ряда предприятий АПК. Одним из них является "Бакинская обувная фабрика". Госслужба провела инвентаризацию, в соответствии с действующим законодательством создала на предприятии комиссию по приватизации и с участием независимой оценочной компании определила уставный капитал предприятия. На основе выделенного капитала создано новое юридическое лицо "Бакинская обувная фабрика". Было принято решение о приватизации предприятия посредством инвестиционного конкурса", - отметил Э.Ягубов.

По его словам, уставный капитал предприятия состоит из 3 млн 926 тыс. акций номиналом 2 маната каждая, то есть общая сумма составляет 7 млн 862 тыс. манатов: "С целью привлечения стратегических инвесторов к приватизации "Бакинской обувной фабрики" Госслужба направила приглашения с подробной информацией о предприятии более чем 30 иностранным компаниям, специализирующимся на производстве обуви. Среди них компании из Турции, Италии, Германии, Англии, Франции, Португалии, Дании и Финляндии".